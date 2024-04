Házasság első látásra: Peti a közös párterápián tudta meg Petrától, hogy összeveszésük után a felesége Andrisnál keresett vigaszt

A Házasság első látásra legutóbbi epizódjából kiderült, hogy amikor a kamerák épp nem forogtak, Enikő és Andris csúnyán összevesztek, ezért külön töltötték az estét. Enikő eredetileg úgy tervezte, hogy a legjobb barátnőjénél alszik majd, ez a terve azonban füstbe ment. Egy ponton a kísérlet egy másik férfi résztvevőjére, Andrisra írt rá, akivel korábban már többször is flörtöltek egymással.

Meglepődtem, hogy rám írt Enikő. Éreztem az üzeneteiben egy kis kacérkodást, és ebben partner akartam lenni. Írt azért olyan dolgokat, amiket nem lehet nem félreérteni. Szerintem nem lett volna ellenére átjönni. Nem tudom, mi lesz ebből

– fogalmazott az üzenetváltásukkal kapcsolatban Andris, aki másnap a többi párral közös vacsoraest alkalmával is kettesben tudott beszélgetni Enikővel, utóbbi és férje között ugyanis ekkor is feszült volt a hangulat, Peti végül arrébb is vonult az asztaltól.

A kedd esti epizód előzetese szerint Peti később a közös párterápia alkalmával értesült arról, hogy felesége ráírt Andrisra, amikor Petra éppen a szakértőknek mesélt arról, hogy férje a korábbi számcserés incidenssel ellentétben most már önként megosztotta vele, hogy Enikő írt neki.

Petit ez az információ igencsak felbosszantotta, egyenesen meg is kérdezte feleségétől, hogy hol töltötte az előző éjszakát.

– Nyilván az Andris nemet mondott, ez egyértelmű.

– És akkor hol aludtál?

– Mindegy. A lényeg az, hogy…

– Hát nem mindegy.

– Egy másik barátnőmnél. Nem ez a lényeg. Nyilvánvalóan nem az Andriséknál töltöttem az éjszakát.

– Nem érdekel! De szeretted volna ott tölteni. Miért nem töltötted bárki másnál?

– hangzott közöttük a szóváltás.