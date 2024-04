Van egy testrész, ami jelezheti a pénisz méretét, de nem a kéz vagy a láb az, állítja egy sebész

Azt már tudjuk, hogy mitől nőhet a férfiak pénisze, milyen méretben okozza a legnagyobb örömöt a nőknek, vagy hogy melyik országban élnek a legnagyobb hímvesszővel rendelkező férfiak, az azonban még mindig vita tárgyát képezi, hogy mely testrész alapján lehet kikövetkeztetni a férfiak ékességének méretét.

Egyes elméletek szerint a kéz vagy a láb mérete alapján meg lehet mondani egy férfi péniszének a méretét.

Dr. Rena Malik sebész viszont azt nyilatkozta, hogy valóban van egy testrész, ami árulkodó lehet, de nem egy végtagról van szó – írja a New York Post.

A Beverly Hillsben praktizáló szakember egy podcastben említett egy japán tanulmányt, amelyben összevetették az összes testrészt a pénisz méretével, és azt állapították meg, hogy

az orr hossza árulkodik arról, hogy mekkora lehet a hímvessző.

A kutatók szerint az orr és a pénisz fejlődésében is nagy szerepet játszanak az úgynevezett androgén hormonok. Mindkét testrész annál nagyobbra nő, minél magasabb a hormonok szintje az anyaméhben.

Malik hozzátette, hogy mivel csak japánokat vizsgáltak, nem lehet relevánsnak venni a kutatást, mindenesetre árulkodó.

A szakértő nem árulta el, hogy látott-e más tanulmányokat az orr és a pénisz méretének összefüggéséről, de azt mondta, több betegénél is pánikot okozott ezzel a kijelentéssel.

Ha esetleg most ön is elkezdte takargatni az orrát, nincs minden veszve, az is kiderült a közelmúltban, hogy mivel lehet növelni a pénisz méretét.