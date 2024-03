Kollégája azt mondja, Henry Cavill megmentette őt új filmjük forgatásán

Áprilisban kerül majd a mozikba a Guy Ritchie által rendezett The Ministry of Ungentlemanly Warfare című II. világháborús film, melyben Henry Cavill, Alan Ritchson, Henry Golding, Alex Pettyfer, Hero Fiennes Tiffin és Eiza González is szerepelnek.

A stáb nemrég az ET-nek adott interjút, melyben többen is megragadták az alkalmat, hogy Cavillt méltassák. Tiffin például azt mondta, kollégájára a gentleman a legmegfelelőbb szó, ugyanis rendkívül elkötelezett a munkája iránt, miközben mindenki lendületét képes fenntartani, és mindenkire figyel is, ha beszél.

Az elhangzottakkal Pettyfer is egyetértett, hozzátéve, tapasztalatai szerint ha a minőségről és az összefogásról van szól, a Witcher sztárja számára nem létezik hierarchia, mindenkivel alázatosan viselkedik.

Elképesztő megtiszteltetés volt együtt szerepelni veled ebben a filmben, mert tanulságos látni, hogy a főszereplő hogyan bánik a stábtagokkal

– fordult Cavill felé Pettyfer, majd elárulta, hogy kollégája egy alkalommal a segítségére is sietett a forgatáson.

Megmentett attól, hogy leessek egy hajóról. Majdnem megfulladtam! Szóval hivatalosan is kijelenthetem, hogy Henry megmentett. És nagyon hálás vagyok, hogy együtt szerepelhetek veled ebben a filmben.

Henry Cavillt a beszélgetés során meghatották a színésztársaitól kapott dicséretek, a velük való munkát pedig igazi élménynek nevezte, ami véleménye szerint a rendezőnek és a teljes csapatnak együttesen köszönhető, amiért olyan környezetet teremtettek, ahol az embernek könnyű jól éreznie magát.