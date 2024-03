Erdélyi Mónika Jákob Zoltánról: A lelki társam lett

Erdélyi Mónika januárban mesélt arról, hogy az elmúlt hónapokban igen jó barátság alakult ki köztük Jákob Zoltánnal, amit utóbbi is megerősített, mondván, nagy közöttük a szimpátia.

A műsorvezető most a hot! magazinnak árulta el, hogy az üzletemberrel – aki szerinte remekül ért a női lélekhez – továbbra is remek a viszonyuk.

Anyukám a lelki társam, de most sem ő, sem a barátnőim nem voltak elérhetők. Gondoltam egyet, és felhívtam Zolit. Elsőre felvette a telefont, és fél órán keresztül ápolta a lelkemet. (…) Zoli nem először bizonyította, hogy nemcsak a szakmájában van otthon, hanem a női lélekben is otthonosan mozog. Nagyon okos, és kiváló meglátásai vannak; a lelki társam lett. Ő nem szokott úgy kibukni, mint én, egyelőre nem tudom elképzelni, hogy én ápoljam az ő lelkét, de lehet, hogy egyszer erre is sor kerül

– idézte a Bors Erdélyit, aki azt is megosztotta az olvasókkal, hogy a milliárdos már jól ismeri a lányát, Mollit, ahogyan ő is Jákob gyerekeit, kollégáit és bátyját is.

Sokszor elhív bennünket is a jó hangulatú baráti társaságba, augusztus 20-án nála néztük a tűzijátékot. Hiszek a férfi-női barátságban. Nagyon örülök, hogy megismerkedtünk; az ilyen minőségű kapcsolatokra mindenkinek szüksége van. Ha vele vagyok, úgy érzem, hogy olyan, mintha töltőre tennének

– tette hozzá.