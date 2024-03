Hamarosan elkezdhetik megépíteni a Titanic élethű mását

2012 és 2018 után immáron harmadjára jelentette be a bányászatból meggazdagodó ausztrál ausztrál milliárdos, Clive Palmer, hogy meg akarja építeni az 1912. április 14-én jéghegynek ütköző, és több mint 2200 utassal a fedélzetén elsüllyedő Titanic élethű mását, a Titanic II.-t, amit természetesen vízre is bocsátanának majd.

A CNN beszámolója szerint Palmer még szerdán jelentette be a nagyszabású terveket a Sydney-i Operaházban tartott sajtótájékoztatóján, ahol azzal magyarázta az egészet a hajózás iránt lelkesedő, és úgy tűnik, rengeteg fölösleges pénzzel rendelkező milliárdos, hogy

Sokkal szórakoztatóbb a Titanicot csinálni, mint otthon ülni és számolni a pénzemet.

A bányászati érdekeltségeivel évente közel félmilliárd ausztrál dollárt – 118 milliárd forintot – kereső iparmágnás azt mondja, hogy számára nem az a kérdés, hogyan keressen pénzt, hanem az, hogy mire költse azt.

Amikor több mint egy évtizeddel ezelőtt először vetette fel álmát, hogy megépíti a Titanic élethű, és óceánjáróként is használható mását, az volt a közvélekedés, hogy elég gazdag és excentrikus ahhoz, hogy ezt meg is tegye, de a koronavírus-járvány miatt bezártak a kikötők, és a több millió dolláros projektet is fel kellett függeszteni.

Palmer nemcsak pereskedni kezdett a projekt mögött álló Blue Star Line elnökeként, hanem a politika világában is karantén- és oltáselleneséget hirdetett a 2018-ban bejegyzett Egyesült Ausztrália Párt (United Australia Party) alapítójaként.

A járvány megfékezése közben a politikai ellenfeleknek a pártot is sikerült megfékezni, így az Egyesült Ausztrália Pártot 2022-ben törölték a nyilvántartásból – Palmer pedig visszatérhetett régóta dédelgetett vágyálmához. „Nagy örömmel jelentjük be, hogy előre nem látott globális késedelmek után újra felvettük a kapcsolatot a partnerekkel, hogy életre keltsük a Titanic ll álmát. Kezdődjön az utazás” – mondta a sajtótájékoztatón.

A legújabb tervek egyébként sokban hasonlítanak a korábbiakhoz, csupán annyit változtattak rajtuk, amennyit a jelenlegi előírások miatt muszáj volt. Sőt, olyannyira hasonlóak a régiekhez, hogy a sajtótájékoztatón konkrétan a fenti, YouTube-ra még 2018-ban feltöltött videóval mutatták be a projektet.

Azonban a Titanic II. megépítése még gyerekcipőben jár: egyelőre Blue Star Line megerősítésén dolgoznak, hogy 2025 első negyedévében végre megkezdődhessenek a munkálatok.

Maga a hajó 269 méter hosszú és 32,2 méter széles lesz – valamivel szélesebb, mint az eredeti. A befogadóképesség 2345 utas lesz, akiket kilenc fedélzeten, 835 kabinban fognak elszállásolni. A kabinok közel fele az elsőosztályon utazóknak lesz fenntartva.

A Titanic II.-n egyébként a menüt is autentikusra tervezik, és az utasokat is megpróbálják majd arra ösztönözni, hogy korhű, azaz az 1900-as évek divatjának megfelelő ruházatot viseljenek.

Több mint egy évszázaddal a Titanic elsüllyedése után a kutatókat és a történészeket továbbra is lázban tartja a hajó története. James Cameron 1997-es Titanicja pedig a roncshoz vonzódó amatőr felfedezőket is megihlette.

Az egyik ilyen küldetés tavaly júniusban tragédiával végződött, amikor az OceanGate Titan nevű tengeralattjárója mind az öt utasa életét vesztette, amikor a jármű katasztrofális robbanást szenvedett a roncshoz vezető úton.

A milliárdos azonban nemcsak a Titanic II. vízre bocsátásáról álmodozik, hanem a világbékét is szeretné elérni.

„Mindannyian tudjuk, hogyan kell háborút csinálni. Hadseregeket szerzünk és háborúkat finanszírozunk. Az emberek tudnak erről. De sokkal nehezebb békét teremteni. Ahhoz, hogy békét teremtsünk, minden nap kitartás kell. Centiről centire haladsz előre. (…)

A Titanic ll. olyasvalami, ami békét teremthet. A béke hajója lehet a világ összes országa között. (…) Milliók álmodtak arról, hogy hajóznak rajta, látják a kikötőben, és megtapasztalják egyedülálló fenségét. A Titanic ll. lesz az a hajó, amelyen ezek az álmok valóra válnak

– zárta mondandóját az excentrikus ausztrál bányamágnás, Clive Palmer.