Cara Delevingne szülei sejtik, mitől éghetett porig lányuk Los Angeles-i otthona

Cara Delevingne Los Angeles-i otthona péntek kora reggel kigyulladt, aminek következtében beomlott a teteje, és két embert, köztük egy tűzoltót füstmérgezés gyanújával kórházba szállítottak.

A modell 617 négyzetméteres házának hátsó részében csaptak fel a lángok, amely hamar terjedni kezdett. Delevingne nem tartózkodott otthon. 94 tűzoltó próbálta megfékezni a lángokat, a tűz okát egyelőre vizsgálják.

A modell szülei azt mondják, lányukat teljesen összetörte a 7 millió dolláros birtok leégése. Anyja, Pandora Delevingne úgy fogalmazott, lánya „egész élete abban a házban volt”.

Apja, Charles Delevingne úgy nyilatkozott, hogy a tűz valószínűleg elektromos eredetű volt, és azután keletkezett, hogy valami ráesett egy villanyvezetékre a nagyon szeles időjárás miatt.

A hatóságok szerint a tűz több mint két órán át égett, és 94 tűzoltónak kellett eloltania. Hivatalos okot nem közöltek, de úgy vélik, semmi nem utal arra, hogy bűncselekmény történt.

