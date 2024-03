Február 29-én érte a gyermekáldás a házaspárt, akik szintén ezen a napon születtek

Eddig is a csodájára járhatott volna a világ egy amerikai házaspárnak, akik azután találtak egymásra, hogy az első randevújukon kiderült, mindketten ugyanazon a napon, február 29-én születtek. Hiszen már önmagában az is nagy ritkaságnak számít, ha egy pár két tagja ugyanazon a napon születik, ahogy az is, ha valaki február 29-én születik, és ezért csak négyévente van születésnapja.

Tiffany és Billy Turner kapcsolatát az teszi igazi kuriózummá, hogy mindketten ebben a különleges helyzetben vannak. De a Cleveland.com által bemutatott, ohiói Akron városából származó házaspár életében még ennél is nagyobb szerepe van a februári hónap 29. napjának. Turneréknek ugyanis nemcsak a születésnapjuk van ezen a napon, hanem a párkapcsolatukat is egy szökőnapon szentelték meg azzal, hogy egybekeltek.

Idén pedig azzal folytatódott a február 29-i csodák sora, hogy első gyermekük, a kis Mya Marie is ezen a napon jött világra.

A szökőév csak úgy kiválasztott minket

– mondta Tiffany arra utalva, hogy egyébként már évek óta próbálkoztak a gyermekvállalással, de korábban sajnos nem sikerült teherbe esnie. A szülés eredetileg március elsejére elsejére volt kiírva, így Tiffany és Billy már régóta arról ábrándozott, hogy talán majd a gyermekükkel is osztozhatnak a születésnapjukon.

„Amikor már nagyon közel kerültünk, megpróbáltuk elintézni, hogy a szülésemet február 29-én indítsák be, de az a dátum akkor már foglalt volt. Ő mégis ezen a napon jött ki. Szóval minden összejött” – folytatta a büszke édesanya, aki a babával együtt jól van, és talán már haza is engedték őket.



A legfrissebb statisztikák szerint a Földön élő embereknek csupán a 0,06 százaléka született február 29-én. A 332 millió lakosú USA-ban például átlagosan 8 ezer baba születik ezen a napon minden szökőévben, és összesen 362 ezer olyan amerikai állampolgár lehet, akinek a február 29-én van a születésnapja.

Ezzel szemben a szűk 10 millió lakosú hazánknak nagyjából feleannyi február 29-én született állampolgára van összesen, mint ahány baba születik szökőévente ezen a napon az Egyesült Államokban.