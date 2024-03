Sydney Sweeney a Saturday Night Live-ban reagált a pletykára, megcsalta-e vőlegényét Glen Powell-lel

Ezúttal Sydney Sweeney volt a Saturday Night Live (SNL) házigazdája: beköszönő monológjában úgy kezdett, az emberek ismerhetik őt az Eufória című sorozatból, az Imádlak utálni mozifilmből, de „a Madame Webből biztosan nem” – így utalva humorosan a szuperhősfilm negatív kritikai fogadtatására, amelyben ő az egyik főszereplő.

Ezen túlmenően beszélt az Imádlak utálni című romantikus komédiáról, amelyben Glen Powell-lel vitték a címszerepeket. A forgatás alatt többször felmerült, hogy Sweeney és Powell között több van kollegiális viszonynál, amerikai lapok már románcról írtak – miközben a színésznő több éve együtt van vőlegényével, Jonathan Devinóval.

„A legőrültebb pletyka, amit hallottam, az az, hogy miközben az Imádlak utálni című filmet forgattam, viszonyom volt a színésztársammal, Glen Powell-lel. Ez nyilvánvalóan nem igaz. Én és a vőlegényem is a film producerei voltunk, és ő is végig ott volt a forgatáson. Csak azt akarom mondani mindenkinek, hogy ő álmaim férfija, még mindig együtt vagyok, erősebben, min valaha. Ma is itt van, hogy támogasson.”

Meg tudjuk őt mutatni a kamerával?

– fordult a kérdéssel az operatőrökhöz, akik poénból Powellt vágták be oda.