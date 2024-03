Lilu több mint 20 éves képet posztolt Steiner Kristóffal

Lilu és Steiner Kristóf tévés karrierje is a Z+, későbbi nevén VIVA zenecsatornánál indult az ezredforduló környékén. A két műsorvezető azóta is jó kapcsolatot ápol egymással, erről árulkodik Lilu minap közzétett Instagram-posztja is, amiben ezt írja:

Ezt a képet Anyukám küldte pár napja. Legalább 20 éves kép, sőt…. @kristofsteiner olyan jó ránézni, ugye? Már akkor is szerettük egymást, és ez úgy néz ki, végigkísér minket az egész életünkön… Van, akivel nem kell naponta beszélni ahhoz, hogy ez az érzés megmaradjon… ugye?

Steiner kommentben válaszolt volt kollégája bejegyzésére:

Nézem a képet és olyan hálát érzek, hogy kifolyik a könnyem. Az élet baromi törekeny, de vannak biztos pontok. Szeretlek @lilugram.

Íme, a fotó:

Egyébként mindketten gyakran felszólalnak közéleti kérdésekben, például Novák Katalin lemondásával kapcsolatban is nyilatkoztak: