Babát vár Kulcsár Edina, G.w.M már üzent is születendő fiának

Kulcsár Edina és férje, Varga Márk, művésznevén G.w.M csütörtök délután az Instagramon jelentették be, hogy a második közös gyereküket várják.

Édes kicsi szerelmetes fiam! Nagyon várunk Anyával, mindentől jobban! Köszönöm az istennek ezt a hatalmas áldást, amit ismét kaptunk. Nagyon nagy vágyam volt, igazából már »csak« erre vágytam, semmi másra. RÁD KICSI HERCEGEMMM! Várunk nagyon kincsem! ❤️‍🔥🙏🏽 KULCS KÉSZÜLJ!!! Tudod, hogy egy is kemény belőlem, de most már kettő lesz!

– írta posztjában a rapper.

⚜️G.w.M⚜️ (@gwmmusic) által megosztott bejegyzés



A pár 2022 augusztusában, a Dancing with the Stars aktuális évadának indulása előtt hozta nyilvánosságra, hogy a szépségkirálynő az első közös gyerekükkel várandós, emiatt vissza is lépett a táncversenytől, ahol Berki Mazsi vette át a helyét. G.w.M-mel közös kislányuk, Amara tavaly májusban jött világra.

Korábbi kapcsolataikból két-két gyermekük született.