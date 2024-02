Jótékonysági munkájáért kapott kitüntetést Vilmos hercegtől Emilia Clarke

Emilia Clarke 2011-ben, majd 2013-ban is agyi aneurizmát szenvedett el, több műtéten is át kellett esnie. A betegség és a felépülés pokoli fájdalmakkal járt számára, egy 2022-es interjújában pedig elárulta, hogy az agyának egy akkora része szűnt meg működni, hogy az is figyelemreméltó, hogy egyáltalán képes beszélni.

A Trónok harca színésznője 2019-ben édesanyjával, Jenny Clarke-kal együtt létrehozta a SameYou nevű alapítványt, a szervezettel azóta agysérülést elszenvedett betegek rehabilitációját igyekeznek segíteni. Jótékonyági munkájukért a minap a windsori kastélyban kaptak kitüntetést, amit Vilmos herceg adott át nekik.

Személy szerint nagy megtiszteltetés, de ami még fontosabb, azért indítottuk el a jótékonysági szervezetet, mert az agyi sérülések következményei annyira kevéssé ismertek. Azt hiszem, az emberek tényleg komolyabban vesznek bennünket, és próbálnak rájönni, miért csináljuk ezt. Azért, mert segíteni próbálunk azoknak, akik már sokkal régebb óta csinálják ezt, mint mi, hogy elérjük azokat a változásokat, amikre az embereknek olyan nagy szükségük van

– mondta a walesi hercegi pár Instagram-oldalán megjelent videóban Jenny Clarke, szavaihoz pedig a színésznő hozzátette: a hercegtől kapott elismerésre úgy gondol, mint egy cseresznyére a torta tetején.

Westerosból Windsorba, örömmel mutatjuk be Emilia Clarke-ot és édesanyját, Jennifert a kitüntetéseikkel, amit a SameYou nevű jótékonysági szervezettel végzett munkájukért kaptak, mely az agyi sérültek gondozását támogatja

– olvasható a hercegi pár posztjában.

