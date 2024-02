Egyszer a neve miatt állították elő a rendőrök a Házasság első látásra egyik szereplőjét

A minap mutatkoztak be a TV2 oldalán a hamarosan induló Házasság első látásra szereplői, köztük Góbi Hilda is. Mint kiderült, a vendéglátásban dolgozó nő az édesanyja után kapta a nevét, aki abban az időben született, amikor még a néhai Kossuth-díjas és Érdemes Művészt, Gobbi Hilda is élt.

A reality szereplője nemrég a műsor sajtótájékoztatóján mesélt arról, hogy bár nagyon szereti a nevét, keveredett már miatta váratlan szituációba –írja a story.hu.

Volt, hogy igazoltattak a rendőrök, de nem volt nálam személyi, és azt hitték, hogy csak szívatom őket. Nem hitték el, hogy Góbi Hildának hívnak, úgyhogy bevittek az őrsre és előállítottak. De az is többször előfordult, hogy a gimnáziumi tanáraim elővették a naplót, és leellenőrizték, hogy biztosan így hívnak-e. Egyébként ezt a két esetet leszámítva csak köszönettel tartozom a nevemért. Hálás vagyok érte, mert bárhol járok, mindenhol felfigyelnek rám, és megjegyeznek maguknak az emberek! Hamarosan pedig már az arcomat is meg fogják ismerni!

– nyilatkozta a portálnak.