Ha csak tévén keresztül is, de Enyedi Ildikóval szelfizett Hideo Kojima, videójáték-tervező legenda

Hideo Kojima japán videójáték-tervező a Twitteren (vagyis már az X-en) osztott meg egy fotót magáról és Enyedi Ildikóról, miután egy videóbeszélgetésen vettek részt közösen. Kojima azt írta a Balázs Béla-díjas filmrendezővel készült képe mellé:

Kojima a képen a kezében tartja a rendező A feleségem története című filmjének DVD-jét is.

With Ildiko Enyedi, I became a huge fan of her after seeing her film, “My 20th Century” in my 20’s. pic.twitter.com/3PQWUdrSEP

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) August 14, 2023