Eltávolították Harry herceg Ő királyi fensége titulusát a palota honlapjáról

Három évvel azután, hogy a feleségével visszaléptek uralkodói tevekénységeiktől.

Harry herceg és Meghan Markle 2020 januárjában jelentették be, hogy visszalépnek uralkodói tevékenységeiktől. Bár azóta már több mint három év is eltelt, a brit királyi család hivatalos honlapján csak a napokban tűnt el Harry herceg profiljáról az Ő királyi fensége titulus – írja az Expressre hivatkozva a Page Six.

A lap kiszúrta, hogy palota honlapján nem ez az egyedüli változás, ugyanis a királyi család tagjait felvonultató menüben is történt némi átrendeződés. A sussexi hercegi pár a lista csaknem legaljára került, egyedül a címeitől megfosztott András herceget előzik meg.

Harry herceg egyébként a nyáron kezdett el pereskedni a brit Mirror Group Newspapers (MGN) lapkiadóval. Július végén a bíróság ejtette a sokat emlegetett telefonhekkelési ügyet, ezzel viszont a per még nem ért véget.