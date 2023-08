70 kiló kokaint fogott ki horgászás közben egy polgármester Floridában

Jane Castor, Tampa polgármestere Florida Keysben horgászott a családjával, amikor nagy meglepetésére egy 70 kilós, kokainnal teli csomag akadt a horgára – írja a CNN.

Az amerikai határőrség szerint a drog becsült értéke 1,1 millió dollár (kb. 377 millió forint) volt.

Over the weekend, Border Patrol agents in the Miami Sector seized 70 lbs. of cocaine that was discovered by a recreational boater in the #FloridaKeys. The drugs have an estimated street value of approx. $1.1 million dollars. #miami #florida #drugbust #Mondaymorning pic.twitter.com/etaiuwXrcK

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) July 24, 2023