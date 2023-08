Jessica Chastain egyszer a saját szájába hányt, közvetlenül azelőtt, hogy csókolóznia kellett a színpadon

Úgy emlékszik minderre, mint egy rémálomra.

Bár Jessica Chastaint a legtöbben hollywoodi filmekből és sorozatokból ismerik, színházakban is fel szokott lépni. Idén tavasszal az A Doll’s House című Broadway-darabban is játszott, ami bár remek kritikákat kapott, a színésznő egy igencsak kellemetlen élménnyel is gazdagodott, amikor Nora Helmerként állt színpadra – ugyanis közvetlenül azelőtt, hogy a csókjelenete következett volna, váratlanul a saját szájába hányt.

Most már elmondhatom, mert zárva vagyunk. Nagyon durva, amit most elmondok nektek, srácok. Kidobtam a taccsot. Hánytam és lenyeltem. És senki nem tudta meg

– árulta el Chastain a SmartLess című podcastben.

Mint mondta, nem tudja, hogy pusztán az idegesség okozta-e a problémát. Emlékei szerint az egyik percben még zokogott a színpadon, a következőben pedig lehajolt, és hirtelen visszajöttek a dolgok, amiket korábban megevett. Mivel minden túl gyorsan történt, nem volt ideje arra, hogy figyelmeztesse a színésztársát, aki a csókját várta.

Meg kellett csókolnom valakit! Igen! Egy rémálom volt.

A színésznő hozzátette, természetesen zárt szájjal történt a színpadi csók, miután pedig a függönyöket elhúzták, azonnal színt vallott a kollégái előtt.