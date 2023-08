Továbbtanul Sydney van den Bosch, kommunikáció szakra vették fel az egyetemen

A Blikknek nyilatkozott arról Sydney van den Bosch influenszer, a Szerencsekerék című műsor szerencselánya, hogy ősztől egyetemen fog tanulni. Mint azt a lapnak mesélte, a középiskolát is magántanulóként fejezte be, utána viszont a karrierjére összpontosított, a tanulással nem tudott foglalkozni.

Az egyetemről azonban sosem mondtam le, az elmúlt két-három évben ismét felerősödött bennem a vágy a tanulás iránt. Mindig kell az életembe egy új kihívás, most a továbbtanulás lesz. Amióta a Szerencsekerékben dolgozom, nagyon érdekel a tévés világ, főleg a gyártás része. Élvezem a mostani munkámat, de a jövőmet nem feltétlenül a kamera előtt, hanem mögötte képzelem el. Már most rengeteget tanultam erről, de persze még sok minden vár rám. Több egyetemet is megjelöltem, de azért esett a választásom a Kodolányira, mert édesanyám még idősebb volt, amikor elkezdett oda járni, és imádta. Én pedig szerettem volna őt követni.