Paris Hilton elárulta, hogy hívják a kisfiát

Magyarra fordítva főnixnek.

Paris Hilton és Carter Reum kisfia januárban született, a baba béranya segítségével jött világra. Az örökösnő a minap a This is Paris című podcastjében árulta el, hogyan nevezték el a kicsit.

Az én gyönyörű kisfiam neve Phoenix Barron Hilton Reum

– mondta a műsorban.

Mint kiderült, Hilton már régen kitalálta, milyen neveket ad majd a gyerekeinek: ha kislánya születne, ő a London nevét kapná, a nemrég érkezett fiát is egy város után nevezte el. A Phoenix egyébként főnixet is jelent, aminek kapcsán Hilton emlékeztetett: a baba neve reményt, újjászületést és átalakulást is szimbolizál. Ami pedig a Barront illeti, az örökösnő ezzel a néhai nagyapja, Barron Hilton előtt szeretett volna tisztelegni.

Mindig is a mentorom volt, és annyira felnéztem a nagyapámra, olyan közel álltunk egymáshoz. Minden nap hiányzik, ezért nagyon szerettem volna megtisztelni őt azzal, hogy az első fiam nevében szerepel a neve

– magyarázta az örökösnő, aki nemrég azt is elárulta, hogy a baba születéséig még a családtagjaik előtt is titkolták a férjével, hogy szülők lesznek.