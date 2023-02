Udvaros Dorottya: Tüntetésről eddig még nem vittek el, de rendőrségi kihallgatáson vettem már részt

Udvaros Dorottya tavaly februárban a Fókusznak nyilatkozott, amikor együtt tiltakozott a Greenpeace aktivistáival a Fertő tavi beruházás ellen. Akkor azt mondta, „azért, hogy építsünk teniszpályát és szállodát, nem veszíthetjük el az élővilágot“.

A színésznő közel egy évvel később a Story-nak adott interjút. Mint mondta, jelenleg is próbál a Nemzeti Színházban, de úgy tervezi, idén is leutazik a Fertő tóhoz, hogy ott tudjon lenni a Greenpeace következő megmozdulásánál.

– mondta Udvaros, aki volt, hogy egy előadása után ült autóba, és hajnali négykor már többedmagával tüntetett.

– magyarázta.

Épüljön szép szálloda, de ne úgy, ahogy most tervezik. Sose felejtem el, ahogy tavaly Ausztriában béreltünk csónakokat, és egy óra igen intenzív evezés után jutottunk el a Fertő tavi építkezéshez. Az ottani cölöpházakat addigra már körbevették madárvédő hálókkal, éppen ezért volt szükségszerű a beavatkozás, hiszen ha nem járunk sikerrel, nem lett volna hova fészkelniük a hazaérkező fecskéknek, és akkor a bontások is azonnal megkezdődhettek volna. Rongálás nem történt, és még a hálót is a stégen hagytuk.