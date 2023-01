Jön a The Last of Us folytatása, a második játék sztoriját dolgozza majd fel

Meglehet, azt már nem egy évadban fogják elmesélni.

Az HBO pénteken adott ki sajtóközleményt arról, hogy jelenleg is futó sikersorozatuk, a The Last of Us vissza fog térni egy következő évaddal, ami a kultikus videójáték második részét dolgozza majd fel.

Craig Mazin, a széria társalkotója úgy fogalmazott, hálás Neil Druckmann-nek (ő alkotta meg a videójáték történetét) és az HBO-nak, hogy lehetőséget adtak a folytatásra.

Még hálásabb vagyok annak a több millió embernek, akik csatlakoztak hozzánk ezen az úton. A közönség megadta nekünk a lehetőséget, hogy folytassuk, és Neil, valamint a Naughty Dog karaktereinek, világának rajongójaként nem is állhatnék jobban készen arra, hogy megint belemerüljek a munkába.

Azt még egyelőre nem tudni, hogy egy évadban képesek lesznek-e felölelni a második játék cselekményét.