Harry herceg nézi és „tényellenőrzi” is A Korona részeit

Harry herceg a napokban Stephen Colbert vendége volt a The Late Show című beszélgetős műsorban, ahol egyebek mellett az is kiderült, hogy a herceg belenézett a brit királyi család életét feldolgozó A Korona című netflixes sorozatba.

– mondta a sussexi herceg, mire a műsorvezető azt kérdezte tőle, le szokta-e ellenőrizni a sorozatban látott történések valóságtartalmát.

– felelte a herceg, mire a közönség nevetésben tört ki.

Fans of @thecrownnetflix will be pleased to know Prince Harry fact-checks the show. 😂👑 #Colbert #Spare pic.twitter.com/LZjItrfLMx

— The Late Show (@colbertlateshow) January 11, 2023