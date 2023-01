Ambrus Attila ágynak esett, két hétig a szemét sem tudta kinyitni

Ambrus Attila a Borsnak mesélt arról, hogy év végén ágynak esett, valószínűleg egy csapatépítőn betegedett meg. Mint mondja, több mint két hétig a szemét sem tudta kinyitni.

Sajnos a gyerekek, a feleségem és a fél család is elkapta ezt a vírust, az orvos pont mondta is nekem, hogy Komárom-Esztergom megyében sokkal gyakoribbak a megbetegedések. Hát én is beleszaladtam a késbe, gyakorlatilag két és fél hétig a szememet nem tudtam kinyitni. Persze ilyenkor minden átértékelődik, rájöttem én is, hogy egészségből csak egy van. Esküszöm, a börtönben nem feküdtem ilyen sokat egyhuzamban, az a szerencse, hogy kemény vagyok, mint a koporsószög