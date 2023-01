Peter Šrámeket kritizálja a Zámbó család: Nem tudom hova tenni, nem szeretnék Zámbó Jimmy lenni

Peter Šrámek énekli A Király című sorozat Jimmy-slágereit, ami kapcsán a reflektoronline.hu készített vele interjút. Az énekes azt mondja, mostanában több olyan kommentet kapott a Zámbó családtól, amik nem estek jól neki.

Sajnos mostanában több alkalommal is voltak olyan kommentek a család tagjaitól, hogy ne felejtsem el, hogy nem én vagyok a király. Ezt nem tudom hova tenni. Igaz, hogy pár éve már megkaptam a családtól azt is, hogy elfelejtettem, honnan indultam, de ez nem igaz. Mindig hálás leszek nekik, ahogy a közönségemet is imádom. Én mindig ugyanaz az egyszerű srác maradok, aki félve megérkezett Magyarországra és csak az álmait akarta megvalósítani. Hála Istennek és a közönségemnek, ez sikerült, de továbbra is csak azt tudom mondani, hogy nem voltam, nem vagyok és nem is szeretnék Zámbó Jimmy lenni. A sorozatban vállalt szerepem is a Király iránti tiszteletem jele, nem pedig az, amit a rossz hangok itt-ott suttognak, hogy én a helyébe szeretnék lépni, mert ez nem igaz