Ismét összeáll a Romantic, hamarosan érkezik az új daluk

Gáspár Győző nemrég az Instagram-oldalán osztott meg egy kliprészletet a Romantic előadásában. Mint írja, a zenekar szerdán új dallal jelentkezik, aminek Soha nincs véletlen lesz a címe.

– olvasható a videó mellett.

A visszatérésről a showman a Blikknek is mesélt. Mint mondta, több új dalt is szeretnének kiadni májusig.

Az elmúlt években volt egy-egy fellépésünk időszakosan, de most eldöntöttük, hogy újra összeállunk és visszatér a Romantic. Már elkezdtük a próbákat és a stúdiózást is. Készülünk új dalokkal, az egyik most jelenik meg, és májusig még további kettő szeretnénk kiadni. Fellépések, nagyobb koncertek is lesznek, és szeretettel fogadunk minden megkeresést