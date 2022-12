Lovas Rozi sok mindent kérdezne Orbán Viktortól

Egy liftbe szorulva talán mersze is lenne hozzá. Arra számít, hogy 2023 végén már 2000 forintba fog kerülni egy kiló kenyér.

Lovas Rozit is megkérdezte az rtl.hu, hogy Orbánnal vagy Gyurcsánnyal ragadna-e be inkább egy liftbe. A mi kis falunk és a Gólkirályság színésznője nem választott, de azt elárulta, hogy Orbán Viktortól gondolatban sok mindent szokott kérdezgetni, egy liftben lehet mersze is lenne ehhez. Azt biztosan megkérdezné tőle, hogy melyik a kedvenc magyar filmje, de legszívesebben liftbe azért Kate Winslettel szorulna.

A villámkérdésekre adott válaszaiból egyebek mellett kiderül, hogy Lovas Rozi, ha lenne időutazás, okossága miatt Marcus Aureliusszal vacsorázna legszívesebben, és a 19. század Oroszországába utazna.

Szerinte 10 év múlva jobb hely lesz Magyarország, mert a gyermekei már nagyobbak lesznek és majd többet tesznek érte. Ugyanakkor aggódik a gyermekei jövőéért, szerinte sokkal könnyebb lenne érdemben is tenni a klímaváltozás ellen, mint azt gondoljuk. Arra számít, hogy 2023 végén már 2000 forintba fog kerülni egy kiló kenyér.

