Félmillió forintnyi összegért vett energiaitalt karácsonyra egy apa két fiának

Kicsit nagy az őrület az ital miatt a briteknél.

A Prime Hydration egy 25 kalóriás, hozzáadott cukrot nem tartalmazó kókuszvíz alapú lötty amit két YouTube sztár, az egymás ellen egyszer bokszoló Logan Paul és KSI dobott piacra. Eredetileg csak az Egyesült Államokban forgalmazták, de már Nagy-Britannia Asda szupermarketjeiben is kapni. Olyan népszerű a tinik körében, hogy ellátási problémák léptek fel a terméknél.

Csütörtökön aztán az Aldi a TikTok-oldalán jelentette be, hogy egy napra ők is árusítani fogják az italt 1,99 fontért (899 forintért). A boltokban hatalmas volt a káosz, egymást lökdösték felnőttek és gyerekek, hogy ők is tudjanak vásárolni a Prime-ból.

Egy apa azonban úgy volt vele, kicselezi a rendszert. 1000 fontot, azaz úgy 450 ezer forintot fizetett azért egy retfordi kisboltosnak, hogy az ital mindhárom ízesítését megszerezze.

Jó apukátok van, adok egy csomag cukorkát ingyen

– mondja a TikTokra felkerült videójában a boltos, Abdul, aki maga is kijátssza a rendszert, mert licensz nélkül árusítja a terméket, de hatalmas sikert ért el vele, és csak még inkább dagad az egyébként se kicsi TikTok-népszerűsége.

Az eredeti videó azóta eltűnt – azért itt még meg lehet tekinteni, de a Mirror szerint a kommentelők nem akartak hinni a szemüknek, egy hozzászóló megjegyzi

Haver, ez 150 fontot, ha ér.

150 font már „csak” 68 ezer forintot jelent.

Az eBayre is felkerült a Prime-ból, nyilván páran meglátták benne az üzleti lehetőséget, ott egy félliteres, Lemon Lime ízesítésű palack 3000 fontos licitnél tart.