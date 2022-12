Lazac, lencseburger és mangós smoothie közül is választhatnak az újévi vacsorán a rabok Anglia legszigorúbban őrzött börtöneiben

Sehol egy mangó crème fraîche vagy citrushínár.

A mostani válságos idők ismeretében egészen hajmeresztő cikket tett közzé az év utolsó napján a brit Metro, melyben azt taglalják, hogy az angol börtönök milyen fogásokkal kedveskednek majd az újévi lakomán a vendégszeretetüket élvező raboknak.

A felsorolást a Durhamben található HMP Franklanddel kezdik, ahol egész biztos, hogy lesz lazac az étlapon, amihez a vacsoravendégek választhatnak maguknak köretet a sült kurmpli, a kelbimbó és a sárgarépa közül, leöntve egy jó kis barna mártással. Aki kicsit nehezebbet enne, az választhat marhasültből készült egytálételt is, igény esetén pedig húshelyettesítő termékből készített vegán stroganoffot is felszolgálnak.

A Frankland egyébiránt A kategóriás börtön, azaz olyanok töltik itt a büntetésüket, akik embert öltek, gyilkosságot kíséreltek meg, szexuális erőszakot követtek el, esetleg lőfegyverrel támadták másokra. Itt töltötte büntetését a Yorkshire hasfelmetőszjeként elhíresült sorozatgyilkos, Peter Sutcliffe is, aki 13 nőt ölt meg és további 7-et kísérelt meggyilkolni. Ő 2020 novemberében a börtön falai között meghalt, ott lesz azonban a vacsoravendégek között egy másik hírhedt bűnöző, a kétszeres életfogytiglanra ítélt sorozatgyilkos, Levi Bellfield.

A HMP Manchesterben lesz kemencében sült steak hagymával és sült burgonyával, de lehet választani indiai csirkét frissen sült naan kenyérrel is. Mindezt pedig mangós és narancsos smoothie-val öblíthetik le az elítéltek. A wakefieldi börötönben többek mellett lencseburger is a menü része lesz az újévi jószerencse érdekében, a további választék zöldséges lassagne, csirke curry, tonhal – és az ezeket helyettesíteni hivatott vegán opciók. A meghívottak között várhatóan ott lesz Jeremy Bamber is, aki azért ül a Wakefieldben, mert öt családtagját is meggyilkolta a közelmúltban.

De persze ez még semmi, hiszen rengeteg börtön van még Angliában, ahol szintúgy megvendégelik majd újév alkalmából a rabokat. A Metro cikkében lehet szemezni a további menükből.