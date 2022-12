Pelé 1981-ben eltörte Sylvester Stallone ujját egy focilabdával

Meghalt Pelé. A háromszoros világbajnok futballista 82 éves volt, halála nemcsak a futballvilágot, de minden sportszerető embert megrázott.

Pelé 1981-ben szerepelt a Menekülés a győzelembe című sportfilmben, ahol Sylvester Stallone oldalán szerepelt. A Sun felidézett egy interjút a színésztől még 2013-ból, amikor bővebben is beszélt arról, milyen volt a futballistával együtt dolgozni.

Az volt az egyik mélypontom! Akkora seggberúgást kaptam! Eltört az ujjam, amikor védeni akartam Pelé büntetőjét. Felvett egy olyan ormótlan II. világháborús cipőt, amiben acélbetét volt. A labda meg… hát kétszer olyan nehéz és kemény volt, mint a mai focilabdák. Azt mondta, lőni fog, én meg úgy voltam vele, ez csak foci, mi olyan nagy dolog ebben, könnyű lesz a dolgom. Tizenegyest készült rúgni: megmondta, hogy pontosan hová fog célozni. A labda elrepült mellettem, mielőtt még mozdulni tudtam volna. Tűpontosan megmondta, hová fog célozni, és úgy is lett. Megcsinálta újra, átszakította a labda a hálót, és addig repült, míg be nem tört egy ablakot. Csak álltam ott, hogy te most viccelsz velem? Aznap újfajta tiszteletet tanultam.