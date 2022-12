Szó szerint anyja lánya.

Mel B lánya, Phoenix Brown a napokban azzal sokkolta Instagram-követőit, hogy megosztott néhány fotót, amiken anyja Spice Girls-korszakát idézte meg: konkrétan beöltözött Scary Spice-nak az 1996-os Say You’ll Be There klip alapján.

A hasonlóság tényleg szembetűnő:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Phoenix Brown (@phoenixisphoenix) által megosztott bejegyzés

