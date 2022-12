Klausmann Viktor: Ármin születése óta fogytam több mint négy kilót

A kora miatt nem aggódott, mikor újra gyerekvállaláson kezdtek gondolkodni.

Klausmann Viktoréknak újra gyerekük született, a tévés most 56 éves. A Blikknek mesélt kicsit az Ármin névre keresztelt kisfiúról is, aki a családjukba érkezett. Klausmann azt mondja, a gyerkőccel való foglalkozás őt is megedzette.

A korom miatt egyáltalán nem aggódtam, úgy érzem kellően energikus vagyok, Niki pedig az egészséges életmód híve, odafigyelünk arra, mi kerül a tányérunkra. Ármin ráadásul feszes napi időbeosztást diktál, ezért fogytam is a születése óta több mint négy kilót. Ami miatt tartottam egy kicsit a jövőtől, az az ukrán-orosz háború volt, a gazdasági helyzet bizonytalansága egy kicsit rányomta a bélyeget az elmúlt időszakra. Niki szokta néha mutatni a kommenteket, amik a koromról szólnak, de ezen csak nevetek

– árulta el a lapnak.