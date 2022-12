Múzeummá alakították Messi szállodai szobáját Katarban – videó

Nyilvánosan megtekinthető lesz Lionel Messi szállodai szobája, miután egyfajta múzeummá alakítják át – írja a Daily Mail.

A világbajnok argentin válogatott főhadiszállása a katari egyetemen volt, közel 30 napig lakott itt a csapat.

Ahogy az a katari Peninsula lap Twitter-bejegyzésében is látható, az egész egyetem Argentína dicsőségét zengi, de Messi szobáját még inkább „feldíszítették”, zászlókat, szignózott mezeket és posztereket is tettek a helyiségbe.

Here’s a quick tour of La Albiceleste’s base camp at Qatar University!

The room where the Argentinian captain, Lionel Messi, stayed in during the World Cup will also be turned into a mini museum soon!#Qatar #ARG #Argentina #Qatar2022 #FIFAWorldCup #LaAlbiceleste #LionelMessi pic.twitter.com/0UsdkBvcdX

— The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) December 27, 2022