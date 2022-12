Tetőtől talpig latexban követelt pénzt egy szexbarlangra három domina egy floridai város tanácsától

Bizarr fordulatot vett egy amerikai város tanácsának a legutóbbi ülése, amikor egy domina trió a mikrofonhoz lépett, és 250 ezer dolláros (94 millió forintos) támogatást kért egy szexbarlang létrehozására.

A tetőtől talpig latexbe öltözött, kuncsaftjaik megalázásával pénzt kereső nők december 20-án, kedd este próbáltak meg pénzt szerezni a Florida államban található Fort Lauderdale ötfős városi tanácsától – számolt be az indy100.

A csapat arcmaszkot és hosszú szőke copfot viselő „vezetője” azzal kezdte, hogy: „Jó estét, tanácstagok! Szólítsanak Úrnőnek!” – majd így folytatta:

At Fort Lauderdale, Florida City Commission meeting, a “Mistress” demands a taxpayer funded dungeon for “doms” and “subs”, then offers to spank each of the commissioners. Sounds like a win-win. (Video: @BecauseMiami) pic.twitter.com/N1MAHO5lnu

