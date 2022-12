CoD-csata közben szerzett „háborús sérülést” egy videójátékos bevetéseit közvetítő tengerészgyalogos

A videójátékok szerelmeseivel viszonylag gyakran fordulnak elő kisebb balesetek, például az egésznapos játék után sokaknak lehet ismerős az ínhüvelygyulladás érzése. Azonban olyat valószínnűleg kevesen éltek át, mint a most következő történet főszereplője, az egyébként tengerészgyalogosként szolgáló Danny Hammer, aki a Call of Duty Warzone nevű lövöldözős játékban csatázott, amikor „háborús sérülést” szerzett.

A Japánban található Okinava szigetén kiküldetésben lévő Hammer a szabadidejében rendszeresen videójátékozik online úgy, hogy élőben közvetíti is, ahogy játszik. A múlt héten viszont az egyik közvetítését meg kellett szakítania, miután az egyik csapattársa bénázásán annyira felhúzta magát, hogy ugrálni kezdett, majd beütötte a lábát, és egyszer csak a földre zuhant.

„Eltörtem a lábam, ó, Istenem” – kiabálta többször is Hammer ennél egy fokkal cifrábban a baleset utáni fél percben a Kotaku által is megosztott felvételen.

Bár egy későbbi bejegyzésből aztán kiderült, hogy a fiatal tengerészgyalogos térde nem tört el, csak kificamodott.

I am happy to report that @dannywoz is going to have a full recovery, but buckled under the pressure this time

Catch him here to make his day lol: https://t.co/NlzfZ7HtKu pic.twitter.com/TktUgkzTma

— Jake Lucky (@JakeSucky) December 20, 2022