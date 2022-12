Béres Anett: Nem bírom ki ezzel a fájdalommal még egy évig, úgyhogy most várom a csodát

Béres Anett júliusban vett részt egy balul elsült teaszeánszon. Többórás életmentő műtéten esett át, amit azóta is több beavatkozás követett. Bár sokat javult az állapota, hónapokba is beletelik még, hogy teljesen meggyógyuljon.

Ami nagyon fáj, azok a hátamban levő csavarok. Sajnos ki kell várni, hogy visszacsontosodjon a csigolyám, ami még egy év, addig nem lehet eltávolítani ezeket az idegen eszközöket a testemből. Én viszont mondtam az orvosomnak, hogy nem bírom ki ezzel a fájdalommal még egy évig, úgyhogy most várom a csodát. Ha lehet ilyet mondani, túl pici vagyok a csavarokhoz, szinte kiállnak a testemből, elképesztően rossz érzés. A lábamban levőket hamarabb – nyolc helyett négy hónap után – ki is kellett venni, mert elviselhetetlen volt a fájdalom. Lehetséges, hogy a csigolyámban elhelyezett csavaroktól is hamarabb megszabadulhatok, de mivel az orvosom nagyon körültekintő és óvatos, valószínűleg ki kell várni az egy évet