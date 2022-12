Horváth Gréta: Kemény meló van abban, hogy hamvaimból felkapartam magam

Az orrműtétjével felkerült a pont az i-re az idei évben.

Horváth Gréta tartalmas időszakot tudhat maga mögött: januárban véget ért a házassága Meggyes Dáviddal, az inzulinrezisztenciája miatt életmódot kellett váltania, azóta pedig új párja van, aki már el is jegyezte.

Az influenszer a napokban az orrát is megműttette. Régóta tervezte már ezt a beavatkozást, még tavasszal beszélt arról, hogy az orrsövényferdülése miatt csak orrcseppel tud létezni, és egy gyerekkori baleset nyomától is szeretne megszabadulni. Nemrég az Instagram oldalán mutatta meg az előtte-utána fotókat, egyúttal pedig arról is hosszasan írt, mik történtek vele az elmúlt időszakban.

Ezzel a műtéttel felkerült az i-re a pont nálam idén. Hihetetlenül hálás vagyok az anyukámnak és a magamnak tett ígéretért. Szó szerint megcsináltam! Lefogytam, egészségem rendben! A lelkem is gyógyítottam, szorongásaim, megfelelési kényszereim messzire dobtam

– kezdte gondolatait.

Mielőtt bárki azt gondolná, hogy a mai trendek miatt mentem orrműtétre, vagy a válásom okán fogytam le, most engedjétek meg, hogy erre reagálva leírjam, hogy NEM! Nem ezek miatt változtattam mindenen az életemben. Kemény melóm van abban, hogy teljes értékű anyukája tudok lenni Filipnek. Kemény meló van abban, hogy hamvaimból felkapartam magam. Kemény meló van a közel 24 kilós fogyásomban.

Az influenszer arról is írt a posztjában, hogy éppen azelőtt, hogy orvoshoz fordult volna a súlyproblémájával, két telefont is kapott: az egyik hívó azt kérdezte tőle, várandós-e, a másik pedig azt, hogy lenne-e egy molett nőknek ruhát árusító márka arca.

Gondolhatod, ezután a nap után mit éreztem! Önmegsemmisülést. Aztán jött a január, pofonokkal. Most pedig itt vagyok! Élek, boldog vagyok, lefogytam, nem szorongok, el tudok engedni dolgokat könnyen. Jobb anyukája lettem a fiamnak is. Ez a legjobb az egészben! Fejlődtem, életemben először úgy, ahogy legbelül éreztem. Magam miatt, nem mások miatt! Legyen ez a kurva kemény évem példa arra, hogy mindenki képes a változásra

– magyarázta Horváth, hozzátéve: azért írta meg a történetét, hogy az kapaszkodó lehessen másoknak, akik hozzá hasonlóan kételyekkel vagy depresszióval küzdenek.