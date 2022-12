Adele naponta több terápiára is járt, miután elvált a férjétől

Adele a minap a Las Vegas-i fellépéssorozatának egyik állomásán beszélt arról a rajongóinak, hogy nemrég újra elkezdett terápiára járni. Ekkor árulta el azt is, hogy a válása idején volt, hogy napi több ülésre is elment.

Korábban, nyilván, amikor a válásomon mentem keresztül, gyakorlatilag napi öt terápiás ülésen vettem részt. (…) De most azért csinálom, mert biztos akarok lenni benne, hogy minden héten feltöltődöm, és a legjobbat tudom nyújtani nektek

– magyarázta.

Az énekesnő azt is megosztotta a közönségével, hogy bár imád zenélni, valamiért rettegéssel töltik el az élő fellépések, a félelméről pedig a terapeutájával is szokott beszélni.

@adele you’re our therapy pic.twitter.com/BJPYmiIqBe

— dcdaydreamers-104 days we do it allll agaain! ✨✨ (@dcdaydreamers) December 10, 2022