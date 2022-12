Harry & Meghan: Kamu az a felvétel, amin egy lesifotós képet készít a hercegi párról

Hétfőn mi is közzétettük a Harry & Meghan című dokumentumfilm-sorozat legújabb előzetesét, melynek egyik képkockáján az látható, ahogyan a sussexi hercegi pár kisfiukkal sétál, egy fotós pedig egy erkélyről fényképezi őket még 2019-ben. Robert Jobson, a királyi családra specializálódott újságíró szerint ez a felvétel nem valódi, ugyanis nem az történik rajta, amit a narratíva sejtet.

– írta Twitter-oldalán Jobson. Egy másik fotót is posztolt, amit a telefonjával készített a hivatalos látogatás során.

This photograph used by @Netflix and Harry and Meghan to suggest intrusion by the press is a complete travesty. It was taken from a accredited pool at Archbishop Tutu’s residence in Cape Town. Only 3 people were in the accredited position. H & M agreed the position. I was there. pic.twitter.com/nvjznlloLF

— Robert Jobson (@theroyaleditor) December 5, 2022