A Hooters-be vitte kilencéves fiát egy liverpooli apa jutalmul a gyerek jó bizonyítványáért

Különös jutalmat talált ki az iskolában jól teljesítő kilencéves fiának egy Liverpoolban élő családapa. Az angliai városban nemrég jelent meg az alulöltözött felszolgálóiról ismert amerikai étteremlánc, a Hooters első egysége. A 36 éves Paul Edwards pedig úgy döntött, megmutatja a helyet 9 éves Buddy nevű fiának jutalmul a jó iskolai teljesítményéért.

A meglepetéssel előrukkoló édesapa azt nyilatkozta a LADbible című brit bulvárportálnak, hogy amikor mesélt a fiának az étteremláncról, Buddy nem hitte el neki, hogy létezik a hely, ezért a múlt hétvégén elvitte a helyi Hooters-be vacsorázni.

– magyarázta Paul, majd azt is hozzátette, hogy Buddy először zavarban volt, de aztán feloldódott a nagyszerű és segítőkész személyzetnek, valamint a gyönyörű ételeknek hála.

🔔 | Dad takes his nine-year-old son to Liverpool Hooters after he gets good school report https://t.co/wZ6Cqh5M1l pic.twitter.com/7w5JevDoEg

— LADbible News (@LADbibleUKNews) November 22, 2022