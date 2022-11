Farm VIP: Már az első részben trágyában turkáltak az egymással civakodó celebek

Összefoglalónk a harmadik évad nyitóepizódjáról.

Hétfőn elstartolt a Farm VIP 3. évada, amiben újabb celebek vállalkoztak arra, hogy a modern világ kényelmét feladva leköltözzenek vidékre, ahol önellátóan és önfenntartóan, nomád és sokszor embert próbáló körülmények között boldoguljanak áram, csapvíz és technikai eszközök nélkül. A műsorvezetői feladatokat ismét a veterán tévésnek számító Demcsák Zsuzsa és a tanyavilág képviseletében Gáspár Zsolti látják el, akik szokásukhoz híven kedélyeskedve kommentálják a szereplők tevékenységét.

A műsorban szereplő hírességeket idén is két csoportra osztották: a sárga és a piros csapat összetétele is igencsak vegyes, a versenyzők között van színész, luxusfeleség, szépségkirálynő, szexuálpszichológus, sportoló, műsorvezető és influenszer, de olyanok is, akik a TV2 egy-egy korábbi műsorában tűntek fel – mint A Nagy Ő tavalyi évadából megismert Tuvic Aleksandra vagy az exatlonos Mischinger Péter –, valamint olyan szereplők, akik annak idején oldalágon, valamilyen hozzátartozójuk révén tettek szert ismertségre. Ebbe a kategóriába sorolható Vajtó Lajos (Fésűs Nelly férje), ifjabb Schobert Norbi (A Schobert-Rubint házaspár idősebb fia), Visváder Tamás (Palácsik Lilla férje, egyben Vajna Timi és Andy Vajna sógora), valamint Szabó András Csuti (Kulcsár Edina volt férje).

Az adás eleji jókedvű csevegés után a farmlakókat azonnal bedobták a mélyvízbe. A műsor készítői kezdésnek azt a feladatot találták ki, hogy egy halom trágyában találják meg a ládikát, amiben kincs lapul. Amíg a sárgák tanácskoztak, a piros csapat szinte rögtön startégiát dolgozott ki, hogy minél hamarabb teljesítsék a feladatot. Közben pedig Vajtó Lajos kliségyűjteménynek beillő nyilatkozatát hallhatták a nézők, amiben minden reality elmaradhatatlan mondatait puffogtatta el:

Megosztó személyiség vagyok, mert én beleállok a konfliktusokba. Ami a szívemen, az a számon. Nem tudok veszíteni, mert nekem a játék is vérre megy.

Nem mindenkinek fűlött a foga a láda kiásásához, míg Csutit öklendezésre késztette a tehénürülék szaga, Völgyi Zsuzsi és Nyertes Zsuzsa nem akartak kézzel kotorászni a trágyában. Utóbbira Szorcsik Viki förmedt rá egy ponton, hogy „miért nem túrod a szart?”. Nyertes utóbb a kamerák előtt arról beszélt, korábbi munkakapcsolatuk miatt nem újdonság számára Szorcsik szúrkálódása.

Végül a pirosok teljesítették előbb az első feladatot, amit a műsorvezetőkkel való ismerkedős beszélgetés után újabbak követtek. Az egyikben a legbátrabb játékosoknak (Cooky és Mischinger Péter) egy állatokkal teli szalmalabirintusban kellett bekötött szemmel összegyűjteniük csapatuk zsákjait, míg vezetőjük (Visváder Tamás és Vajtó Lajos) kívülről kiabálva instruálták őket. Egyesek mindent bevetettek a siker érdekében, mások önfeledten szórakoztak a vakon bolyongó társaikon. Ez a kör a piros csapat győzelmével ért véget.

A következő játékban négy-négy ember vett részt, ők párosával próbáltak meg minél több szalmát eljuttatni a célba, miközben össze volt kötve a bokájuk. Ebben a fordulóban a sárgák bizonyultak jobbnak, így döntőre is szükség volt. A mindent eldöntő harmadik körben a csapatoknak egy akadálypályát kellett teljesíteniük, majd egy puzzle-t kirakni. Pattanásig feszültek az idegek, de végül újfent a pirosak győzedelmeskedtek, ezzel ők érdemelték ki, hogy a jobb szállásnak számító parasztházba költözzenek, míg a sárgák hajléka a puritán pajta lett, aminek lakhatóvá tételével még akadt dolguk bőven.

Az aktív elfoglaltság után a szereplők hosszan rácsodálkoztak a tanyasi életkörülményekre (jószágok, veteményeskert, hideg vizes kültéri zuhany, pottyantós wc stb.), ezután pedig előtérbe kerültek a valóságshowkra jellemzőbb, személyes történések a műsorban: a piros csoport tagjai már az első este egymásnak feszültek. Vajtó Lajos szerint Smaltig Dalma „kinyitotta a viszály szelencéjét”, mikor elkezdte kritizálni csapattársai teljesítményét. Szorcsik Viki és Szarvas Andi is összeszólalkoztak, a feszültséget Mischinger Péter próbálta kisebb-nagyobb sikerrel feloldani.

Smaltig és Szorcsik később megbeszélték, hogy szerintük nekik volt igazuk Szarvas Andival szemben. Nagyon úgy tűnik, hogy már az első részben kettészakadt a piros csapat, a megosztottság pedig az előzetes alapján kedden tovább mélyül.

Próbáltam felkészülni, hogy itt azért tényleg nemcsak fizikálisan lesz a farmélet megterhelő, hanem idővel ki fog jönni mindenkiből egyrészt a valódi énje, másrészt az éhség, a meleg, a fáradtság, a nézeteltérések. Van egy kis félelmem, hogy mi lesz itt hosszútávon

– summázta az epizód vége felé a műsort Dudás Miki.