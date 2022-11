Végig dohányozva futja le a maratonokat egy kínai férfi

„Chen bácsi” már több maratont és ultramaratont is lefutott cigivel a szájában, a legutóbbi versenyén ráadásul a mezőny első felében végzett.

A maratonfutókat a leginkább egészségtudatos sportolók között tartják számon, a kínai „Chen bácsi” viszont kivételt képez. Az 50 éves kantoni férfi ugyanis láncdohányos, és szenvedélyével a futás közben sem hagy fel – írja a Daily Mail.

Így teljesítette a Jiande városában rendezett hszincsiangi maraton 42 kilométerét is. Chen ráadásul 3 óra 28 perc 45 másodperc alatt futotta le a távot, ezzel az eredménnyel pedig az 574. helyen végzett a közel 1500 induló közül. A jó időt annak is köszönheti, hogy még a cigijét is futás közben gyújtotta meg.

Chen 2017-ben vált ismertté, amikor szintén végig pöfékelve teljesítette a 2017-es hangcsoui maratont.

A Running Magazine azt írja, hogy „Chen bácsi” valódi szenzációnak számít Kínában, azért is, mert 2018-ban is bagózva futott le egy maratont Kantonban és a 2019-es hsziameni futást is így teljesítette, de a férfi több ultramaratont is füstölögve teljesített már.

A lap emlékeztet, hogy jelenleg nincs olyan szabály, amely megtiltaná, hogy a maratonisták dohányozzanak verseny közben.

Itt lehet képeket nézegetni a cigizgevte futó Chenről.