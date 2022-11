John Travolta és a God of War videójáték találkoztak: megszületett az év reklámja

Jobbat idén nem fogunk látni.

November 9-én jelent meg a PlayStation legújabb videójátéka, a God of War Ragnarök. A cég jó érzékkel promózta a játékot, bár tegyük hozzá, váratlan szereplővel: a mostanság kopasz John Travoltát a játék főhősévé, Kratosszá sminkelték, teljes harcidíszbe öltöztetve. Mint ismeretes, utóbbit irányíthatjuk a játék során, mellette pedig fia, Atreus is főszerepet kap a történetben: emiatt húzták fel a szülő-gyerek kapcsolatra Travoltáék reklámját, beemelve a képbe a színész lányát, Ella Bleu Travoltát is.

Travolta azzal kezdi, már így is úgy festett félig, mint a játék főhőse, szóval semmi akadálya nem volt, hogy teljesen Kratosszá váljon.

Az emberek azt mondják, a videójátékok megváltoztathatják az életedet. Nos, a God of War Ragnarök megváltoztatta az enyémet. Úgy értem, a miénket!