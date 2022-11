Hétköznapok, házasélet és Covid-kilábalás a Comedy Club műsorán

November 4-én érkezik Benk Dénes és Csenki Attila közös estje a Comedy Centralra

Milyen változások mentek végbe az emberek életében a Covid hatására? Hogyan tálalja a média a világot, amiben élünk? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Comedy Club legújabb estje, Benk Dénessel és Csenki Attilával a főszerepben. Az Agressziókezelés bauxitcementtel című közös estjük november 4-én debütál a Comedy Centralon.

Idén ősszel indult a Comedy Club legújabb évadja, amely során többek között Hajdú Balázs, Kertész Ricsi és Litkai Gergely is színpadra lépett. Az évad fináléjaként Benk Dénes és Csenki Attila Agressziókezelés bauxitcementtel című közös estjét tekinthetik meg a nézők november 4-én 21:00-kor a Comedy Centralon.

A két humorista ismeretsége hosszú múltra tekint vissza. 2004 közepén nagyjából egyszerre érkeztek a Fiatal Félőrültek Fesztiváljára, a barátságuk pedig azóta is tart. Korábban már több közös fellépésükre is sor került, most azonban két külön stand-up fúziójára számíthatnak a nézők. „Nagyon foglalkoztat, hogy hogyan tálalja a média a világot, amiben élünk, és ebbe sokszor bele is kapaszkodom. Hogyan állnak hozzánk a nagy intézmények, mondanak valamit, aztán nem az van… Az előadásaim során a hétköznapi ellentmondások és a nagyüzemi átverések inspirálnak nagyon. Ez egy általános belső tűz. Akár párkapcsolatban, akár házasságban is az emberek mit mondanak, és valójában mire gondolnak” – adott betekintést Attila a saját fellépésébe.

„Elsősorban felnőtteket céloz meg a műsorom, leginkább házaséletről, valamint szexről van szó. Beszélek arról, miként változott meg az életem a Covid és a családalapítás miatt – pont lezárások előtt született meg a kislányom, aki most hároméves” – mondta Dénes.

Attila és Dénes rendszeresen lép fel együtt, de gyakran előfordul, hogy külön estjeiknél is közösen alkotnak. „Sokszor felhívjuk a másikat, ha van egy új ötletünk, segítjük egymást ott, ahol tudjuk. Éppen ezért is merült fel, hogy csináljunk egy közös felvételt. Nem egy önálló estet adtunk oda a csatornának, hanem két felet, ezért is van ilyen nyakatekert címe – Agressziókezelés bauxitcementtel –, hogy ne kössenek minket a határok” – tette hozzá Dénes.

Hiába állítják, hogy nincs semmi közös a két fellépésben, a világot befolyásoló tényezők nagy hangsúlyt kapnak mindkettőjük előadásában: az egyik ilyen a poszt-Covid élet. Attila és Dénes is bevallotta, hogy tartottak a járványtól, utóbbinak erre igen jó oka volt, ugyanis még gyerekkorában általánosak voltak nála a légúti nyavalyák. A járvány pedig nemcsak az ő életüket, de nézőket is megváltoztatta az elmúlt pár év során. „Szerintem nyitottabb lett a közönség. Akkora feszültség volt az életükben, hogy úgy gondolom, sokkal bátrabban lehet bevinni az előadásainkba mindenféle témát, ami segít nekik az elmúlt pár év nehézségét feloldani” – mesélte Csenki Attila.

További információk a Comedy Club őszi évadjáról a Comedy Central Facebook-oldalán.

Comedy Club új epizód: Benk Dénes és Csenki Attila Agressziókezelés bauxitcementtel, november 4-én 21:00-tól a Comedy Centralon!