Mert humorban a nők is verhetetlenek!

Fókuszban Ács Fruzsina, Rainer-Micsinyei Nóra és Ráskó Eszter, a Comedy női stand-uposai

Végéhez közeledik a Comedy Club legújabb, őszi évadja, amelyben a már jól ismert arcok mellett a Fiatal Félőrültek Estje keretében újgenerációs tehetségekkel is találkozhattunk. Külön öröm, hogy a női stand-uposok tábora is egyre gyarapszik, hiszen egy hónapja Rainer-Micsinyei Nóra is bemutatkozott első önálló estjével a Comedy Central népszerű műsorfolyamában. A színésznőként is ismert humorista ezzel a műfaj olyan nagyágyúihoz csatlakozott, mint például a Comedy által felfedezett Ács Fruzsina és Ráskó Eszter.

Ács Fruzsina és Ráskó Eszter története egészen 2016-ig nyúlik vissza, hiszen mindketten ekkor tűntek föl a Comedy Central Magyarország, szereplek! elnevezésű humorista tehetségkutatójában. Fruzsina ráadásul eleinte tartott a szerepléstől, és inkább a színfalak mögött maradt volna.

„Mondták, hogy ne csak a humoros szövegeket írjam, hanem kellene szerepelnem is, hát rábólintottam. Baromi félelmetes volt, ugyanakkor tetszett is a dolog. Aztán fél év után megtört a jég, és egy irtó jól sikerült fellépés után azt éreztem, hogy na jó, innen engem már csak lelőni fognak tudni, én ezt akarom csinálni” – árulta el a kezdetekről Fruzsina.

Rainer-Micsinyei Nóra később csatlakozott a humoristák csapatához, számára azonban nem ismeretlen terep a színpad, hiszen színésznőként a színház és a filmek világából ismerhetik őt a nézők. Stand-up karrierje beindításához pedig Ráskó Eszter adta meg a kezdőlökést.

„Eredetileg Ráskó Eszter ültetette el a bogarat a fülemben, hogy próbáljam ki magam a stand-up műfajban. Később egy tehetségkutatón mérettem meg magam, és innen indult az utam” – mesélte Rainer-Micsinyei Nóra.

Abban mindannyian egyetértenek, hogy a stand-upos kollégák közössége nagyon befogadó és segítőkész volt az elejétől kezdve, és egymással is nagyon jó a kapcsolatuk. A közönség részéről eleinte tapasztaltak kritikusabb hangokat, de az évek során már megtanulták elengedni a kéretlen bírálatokat.

„Amikor először voltam képernyőn a Magyarország, szereplek! kapcsán, nem az volt a fő fókusza a kritikáknak, hogy milyen maga a szöveg vagy előadásmód, hanem már maga a tény, hogy nő vagyok, hogy mekkora vagyok, megakasztotta a feldolgozási folyamatot. Ami hát szomorú is meg felesleges is, de legalább abban biztos lehettem, hogy ha másuk nem is, a vérnyomásuk biztos megnőtt tőlem! Yolo!” – mondta nevetve Eszter

„Engem a sztereotípiák akasztanak ki a legjobban. Leírják, hogy a »lányok nem viccesek« – de miért nem lehet annyit írni, hogy szerinte simán én nem vagyok az? Miért kell nekem az egész genderemet képviselnem? A férfiaknál nem látsz olyan negatív kommenteket, hogy „na, ezért nem való a férfiaknak ez a szakma”. De ezt a részét megtanulja egy idő után kezelni az ember, meg persze mellette látod, hogy sokan szeretik, amit csinálsz. Most már van, hogy kifejezetten szórakoztatónak is találok egy-két negatív kommentet” – tette hozzá Fruzsina.

A hölgyek arról is meséltek, hogy mi jelent nekik kihívást a szakmában. Ráskó Eszter szerint a megújulás az egyik legnagyobb próbatétel, hiszen nehéz, amikor a jól bejáratott estet le kell tenni, és létre kell hozni egy teljesen újat – mindezt úgy, hogy közben érdekes és eredeti is maradjon az előadó.

Fruzsina számára pedig az is fontos, hogy ne csak megnevettesse az embereket, hanem nyomot is hagyjon bennük.

„Hogy valamit magukkal vigyenek előadás után, ami pár nap után is eszükbe jut, megmosolyogtatja őket. Nemcsak komoly és mély dolgokra gondolok ezalatt, hanem arra, hogy a nevetés által lesz egy közös élményünk, közösen tudunk röhögni nehézségeken, bénázásokon, amihez vissza lehet nyúlni a nehéz helyzetekben. Ez egy nagy kihívás, de egy csodálatos dolog is, szeretem csinálni” – vallotta be.

Rainer-Micsinyei Nóra pedig a komfortzóna átlépését, a megszokott kerékvágásból való kimozdulást emelte ki: „Több izgalommal jár a stand-up, mint a színészet. Utóbbinál mindig azt érzem, hogy a közönségtől elválaszt egy burok, így elbújhatok a szerepeim mögé. A stand-up azonban első szám első személyben zajlik, emiatt kicsit »veszélyesebb« is, de nekem ettől csak még jobban tetszik.”

Bárhogy is legyen, az biztos, hogy Nórát is egyre többször fogjuk látni a jövőben stand-uposként a színpadon, vagy éppen a Comedy Club keretében, hiszen már most bizonyította, hogy neki is ott a helye a humor női nagyágyúi mellett.

További információk a Comedy Club őszi évadjáról a Comedy Central Facebook-oldalán.

A Comedy Club idei utolsó adása november 4-én látható 21 órától a Comedy Central műsorán!