Jennifer Lawrence 2019-ben majdnem lefújta az esküvőjét, olyannyira azonosulni tudott a karakter érzéseivel, akit játszott

A szereplőnek elköteleződési problémái voltak.

Jennifer Lawrence a napokban a New York Timesnak adott interjút, melyben arról is mesélt, hogy 2019-ben, amikor a Causeway című filmhez forgatott, elkezdett azonosulni a karaktere elköteleződési problémáival. Olyannyira magáénak is érezte a szereplő érzéseit, hogy kis híján a saját esküvőjétől is visszatáncolt.

Amikor otthon vagyok a férjemmel és gondozzuk ezt a családot, annyira boldog vagyok, hogy maradtam. Hogy nem borultam ki, nem mondtam le az esküvőt, nem futottam el és nem mondtam, hogy engem aztán soha nem vesznek feleségül!

– magyarázta a magazinnak a színésznő.

Lawrence 2019 októberében ment hozzá a férjéhez, Cooke Maroney-hoz, első gyerekük, Cy idén év elején született.