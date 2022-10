Berki Mazsi Bárdosi Sándorról: A véleménnyel semmi probléma nincs, csak akkor nem mosolygok az arcába és köpöm hátba a másikat

A sportoló múlt szombaton imitált öklendezést, miután Berki Krisztián özvegye jutott tovább helyette a Dancing with the Starsban.

Berki Mazsi és táncpartnere, Bonyhádi Ferenc a múlt héten harmadjára úszták meg a kiesést a Dancing with the Starsban. Ugyan a eddigi adások végén mindig veszélyzónába kerültek, a nézők ezúttal is őket juttatták tovább, legutóbb Bárdosi Sándor és Szőke Zsuzsanna estek ki a versenyből.

Miután kihirdették Berkiék továbbjutását, Bárdosi gratulált az ellenfelének, majd amikor elfordult, öklendezést imitált. Erről később elmondta, úgy véli, értékrendbeli különbségek vannak köztük Berki Krisztián özvegyével, ami miatt „felfordult a gyomra”.

A történtekre időközben Berki Mazsi is reagált, a Tények stábjával osztotta meg gondolatait.

Sportolóként azt gondolom, minden esetben méltósággal kell lelépni a tatamiról, a színpadról, bármiről is legyen szó. Az, hogy kinek mi a véleménye, azzal semmi probléma nincs, csak akkor nem mosolygok az arcába, aztán köpöm hátba a másikat.

– magyarázta Berki, hozzátéve, a produkciójával nem a saját édesanyává válását akarta kiemelni, hanem más anyákat szeretett volna általa megszólítani.

Én egy egyenes ember vagoyk, ha valakivel problémám van, azt megmondom. Számomra csak az volt furcsa, hogy amikor fölérkeztünk Ramihoz, akkor még nem volt problémája. Majd amikor a kiesésnél szembekerültünk, ott hirtelen problémája lett. Szerintem méltósággal kell viselni a vereséget is.

Berki állítja, nem haragszik Bárdosira, a jövőben pedig továbbra is a kislányára és a táncra fog összpontosítani.