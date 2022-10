Hat év után új dala is megjelent.

Állítólag májusban született meg Rihanna és A$AP Rocky első közös gyereke, de ezt eddig egyikük sem erősítette meg hivatalosan. A páros szerdán a Fekete Párduc második részének Los Angeles-i premierjén jelent meg, az énekesnőnek a szülése óta ez volt az első nyilvános szereplése.

Rihanna más területen is visszatért: hat év után új dala jelent meg Lift Me Up címmel, ami a film egyik betétdala.