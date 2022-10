Kate Winslet Budapesten van, a Bazilika környékén forgat

Az Index vette észre azokat a lesifotókat Kate Winsletről, amelyek a minap kezdtek terjedni a Twitteren: tudniillik, a színésznő Budapesten forgatja új filmjét. A Lee című alkotás Lee Miller életét mutatja majd be, aki modellből vált fotóssá a háború alatt. Winslet a friss fotókon láthatóan a Szent István-bazilika környékén forgatott.

A film másik főszereplője Jude Law, az ő ittlétéről egyelőre nincsenek információk.

Kate Winslet wears a military jumpsuit on the Budapest set of new film about photojournalist Lee Miller – who posed in Adolf Hitler’s bathtub and documented horrors of Nazi Germany#KateWinslet #leemiller pic.twitter.com/YCMpE0yWt7

— Pratyush Barik (@PratyushBarik3) October 16, 2022