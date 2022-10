ByeAlex reagált a versenyzőit érintő kritikákra, szerinte az emberek figyelhetnének, mielőtt „ganéságot kommentelnek”

Mindenkit emlékeztetett, hogy a versenyzői 15-16 évesek.

A hétvégén befejezőtek az X-Faktor mentorházas válogatói, azaz kiderült, mely versenyzők jutottak tovább az élő showba. A mentorok a közösségi oldalaikon is aktívan reagáltak a történésekre, köztük ByeAlex is, aki például a Facebookon válaszolt azoknak, akik sérelmezték, hogy asztalra feltett lábbal zsűrizik.

Az énekes később ugyancsak a Facebook-oldalán tett közzé egy posztot, melyben arról írt, hogy ahogyan a tehetségkutató eddigi évadaiban, most is igyekezni fog, hogy jó irányba terelje a versenyzőit, akiket a védelmébe is vett.

Azt szeretném, ha figyelembe venné minden kommentelő, amikor ganéságokat fogalmaz meg, hogy a fiúk 15 és 16 évesek. Valakinek a fiai, a szeretett gyerekei. Nem tudom, milyennek kell lennie egy tinisrácnak ma, de én pont ilyen jókedvű, éretlen és tökéletlen figura voltam ennyi idősen, mint ők. Szóval… plíz… emberibben!

– írta a mentor.