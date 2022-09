Legutóbbi videónkban grillszerelési feladatokkal bíztuk meg a SZIN-en fesztiválozókat, most emeltük a tétet. SUP-ra szálltunk és beeveztünk a Velencei-tó közepére egy grillsütővel.

Szponzorált tartalom

A SUP-ozáshoz most már hideg van, de a Szarvasi Mozzarella otthon is készíthető grillen és serpenyőben, vagy akár hidegen is fogyasztható. Inspirációért nézd meg receptötleteinket a Szarvasi Mozzarella honlapján, itt: szarvasimozzarella.hu

A videó a Szarvasi Mozzarella támogatásával készült.