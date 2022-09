Szívderítő felvétel terjed II. Erzsébet királynőről, ahogy meglát egy tehéncsordát és nagyon örül neki

II. Erzsébet királynő világéletében nagy állatbarát hírében állt, ez leginkább szeretett kutyafajtája, a corgik tartásában mutatkozott meg, de a lovakat is felettébb kedvelte, és tehéntenyésztéssel is foglalkozott.

Halála után újra terjedni kezdett az interneten az a videó, ami a 90. születésnapja alkalmából megrendezett eseményen készült róla és néhai férjéről, Fülöp hercegről még 2016-ban. Ezen II. Erzsébet meglátva a felvonuló tehéncsordát, rájuk mutat és gyermeki örömmel az arcán felkiált, hogy:

Mutatjuk is a felvételt:

Let’s also remember the wholesome clip of the Queen seeing some cows. pic.twitter.com/PFLAqfQ4Z5

— Scott Innes (@Flying_Inside) September 8, 2022